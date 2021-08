Veronica Gentili, Vittorio Feltri picchia durissimo: "Come una zanzara tigre sullo scroto"

10 agosto 2021 a

No, Vittorio Feltri non nutre grande stima per Veronica Gentili, conduttrice Mediaset sulla cresta dell'onda. Già in passato, il direttore editoriale di Libero, in più occasioni ha cannoneggiato contro la giornalista. E ora, Veronica Gentili, come detto, impazza sui canali del Biscione: non solo Stasera Italia ma anche Controcorrente, nuovo format in prima serata del lunedì sera, sempre su Rete 4.

E così, a pochi minuti dalla messa in onda dell'ultima puntata, quella di ieri, lunedì 9 agosto, ecco che Vittorio Feltri ha nuovamente preso la mira e aperto il fuoco contro Veronica Gentili. Lo ha fatto su Twitter, con un breve e corrosivo cinguettio. Il quale recita: "Veronica Gentili è simpatica come una zanzara tigre sullo scroto". Insomma, il direttore picchia durissimo.

Ma tant'è. La Gentili pare essere molto stimata da Mediaset, tanto che secondo quanto rilanciato da Oggi si starebbe pensando ad una prima serata tutta per lei il prossimo autunno, mantenendo in palinsesto proprio il nuovissimo Controcorrente, certo non il lunedì sera che resterebbe occupato da Quarta Repubblica, il collaudato e seguito format condotto da Nicola Porro, sempre e rigorosamente su Rete 4.

