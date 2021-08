Charlene di Monaco irriconoscibile, metamorfosi totale: come si presenta davanti a tutti

11 agosto 2021 a

a

a

Charlene di Monaco è ormai lontana anni luce dal passato. La moglie del principe Carlo, da tempo in Sudafrica per un intervento chirurgico finito male, è radicalmente cambiata. Sui suoi social non ci sono più pochi scatti della famiglia e dei figli. Tutt'altro, da quando è in "esilio" l’ex campionessa di nuoto riempie Instagram con foto e messaggi, tutti incentrati su se stessa come testimonial della causa ambientalista a tutela dei rinoceronti in via di estinzione e sulla sua meravigliosa terra d’origine.

"Fatemi un in bocca al lupo". Principessa Charlene, i capelli rasati: le prime toccanti immagini dopo l'operazione | Guarda

Tanto che in molti hanno avanzato l'ipotesi di un divorzio imminente da Alberto. A lui Charlene ha giusto concesso un paio di affettuosi video in occasione dell’anniversario per i 10 anni di matrimonio. Ma niente più. Charlene ha ormai abbandonato quello sguardo triste e remissivo di una volta. E la nuova principessa sta già riscuotendo grandissimo successo.

Charlene di Monaco "è scappata e non torna più". La malattia? Voci clamorose: cosa c'è dietro, accuse gravissime

In appena un mese, infatti, Sua Altezza Serenissima, iscritta a Instagram dal 24 ottobre 2016, ha visto salire il numero dei seguaci da 221.000 a 283.000. Complice con ogni probabilità le curiosità intorno al futuro della Wittstock e, soprattutto, l'interesse se un giorno tornerà o meno a casa dal principe Alberto e dai figli che la aspettano da mesi.

"Potrebbero esplodermi le orecchie". Charlene di Monaco, tutta la verità: il dramma che la ha colpita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.