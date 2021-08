Matteo Bassetti paparazzato al Grand Hotel, una... grossa sorpresa: mai visto così

12 agosto 2021 a

Ormai, con la complicità del coronavirus, Matteo Bassetti lo conosciamo, e parecchio, da ben più di un anno e mezzo. Sempre con camice, ovviamente, lui che è infettivologo. In verità, negli ultimi giorni lo abbiamo visto anche in veste di testimonial di una sartoria, circostanza che gli è costate le rituali (e folli) accuse del Codacons: "Come ci possiamo fidare di lui?", tuonavano i soliti noti.

Ed ecco che ora il settimanale Oggi scodella altre fotografie di un Bassetti assolutamente inedito. Eccolo, l'infettivologo 50enne, paparazzato mentre esce dalla grotta di acqua marina di un hotel di Ponza. Foto esclusive pubblicate dal rotocalco che mostrano l'esperto in costume da bagno, insomma un assoluto inedito. Bassetti, per inciso, è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux, 40, titolare del Rex Hotel Residence di Albaro, a Genova.

Già, il prezzo della notorietà. Ora che Bassetti lo conosciamo un po' tutti, ecco i paparazzi alle sue calcagna, le foto che lo ritraggono mentre si immerge nel percorso benessere della suggestiva grotta di acqua di mare. E il fisico di Bassetti è sorprendente, scolpito, muscoloso, due grossi pettorali. Ma in fin dei conti, il fatto che sia un poco narciso e molto attento alle apparenze, lo aveva confessato lui stesso e senza troppi infingimenti in una delle molteplici interviste che ha rilasciato da che pandemia fu.

