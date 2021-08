Matteo Bassetti, gaffe in mondovisione: si collega, ma un guasto tecnico non fa funzionare l'audio

05 agosto 2021 a

Gaffe per Matteo Bassetti. Oltre a essere ospite in televisione, l'infettivologo del San Martino di Genova dispensa consigli su Covid e vaccini anche sui suoi seguitissimi social. Ci ha provato su Instragram nella diretta delle 18.30 di mercoledì 4 agosto. Qualcosa però è accaduto. Il professore, forse per un guasto tecnico, non è riuscito a far sentire la propria voce. Niente audio, dunque. Di più, la diretta doveva essere con il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia.

Prima di disattivare l’audio Bassetti si era però lamentato del collega: "Non lo vedo proprio, non sarà capace a collegarsi". Il povero Vaia invece continuava a scrivergli sotto che lui era lì, aveva fatto richiesta collegamento ma bisognava che Bassetti lo ammettesse. Insomma, l'infettivologo non è proprio una cima con la tecnologia. Tornando alla pandemia, Bassetti non ha mancato di dire la sua, lanciando una frecciata al governo attuale: "Per la scuola paradossalmente è stato fatto meno nel 2021 di quanto sia stato fatto nel 2020, stiamo rimpiangendo l'Azzolina".

E ancora: "Alla fine tante critiche all'Azzolina, e io sono stato il primo però almeno c'era una filosofia, un'idea per far tornare i ragazzi a scuola in sicurezza. Io vedo tante parole ma molto pochi fatti. Cosa abbiamo fatto in questa estate per far sì che i ragazzi vadano a scuola a settembre in sicurezza? Non è stato fatto niente dal punto di vista legislativo: gli insegnanti possono non vaccinarsi".

