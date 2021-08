In Onda, il meteorologo Luca Mercalli sul clima impazzito: "Il pianeta ci sta avvertendo". Disastro senza fine

13 agosto 2021 a

"Il pianeta ci sta dando molti avvertimenti ormai da molti anni": Luca Mercalli, climatologo e meteorologo, ha commentato gli eventi delle ultime settimane in fatto di clima in collegamento con Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7. Al centro della discussione il caldo record che si sta registrando in numerose città italiane. Con Siracusa che ha toccato addirittura i 48,8 gradi qualche giorno fa. "Adesso c'è una sorta di escalation nei sintomi. Peraltro era tutto atteso dai precedenti rapporti scientifici, che ormai si susseguono con una cadenza di circa cinque anni per quelli globali, delle Nazioni Unite. Ma non dimentichiamo che la letteratura scientifica sforna ogni giorno pubblicazioni su vari eventi locali confermando quello che ormai è noto da più di 30 anni".

L'esperto ha spiegato che "il riscaldamento globale - in assenza di un controllo delle emissioni derivanti dalla combustione dei materiali fossili, dalla deforestazione e dall'allevamento del bestiame - aumenta la temperatura del pianeta". Ed è questo che poi porta ai disastri cui stiamo assistendo al momento: "Questo comporta un aumento degli eventi estremi, come queste temperature inedite".

A tal proposito Mercalli ha ricordato che "solo un mese fa eravamo alle prese con il dato dei quasi 50 gradi a Lytton in Canada. Oppure i 34 gradi a nord del circolo polare artico in Norvegia e in Svezia all'inizio di luglio. A turno il riscaldamento globale colpisce tutti".

