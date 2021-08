Meteo, Italia senza tregua: dopo Lucifero bombe d'acqua, crollo termico e nubifragi. Le zone a rischio

13 agosto 2021 a

Siamo nei lunghi e caldissimi giorni di Lucifero, l'anticiclone africano che ci sta condannando a temperature killer, si pensi tra le altre al record europeo storico registrato a Siracusa, dove sono stati registrati oltre 48 gradi. E sarà così, afa insostenibile, fino a Ferragosto. Poi, però, il ribaltone.

Le previsioni meteo parlano chiaro: dal 16 agosto si passerà a temporali, nubifragi, grandinate e bombe d'acqua, nell'ultimo capitolo di questa estate in cui il clima è più pazzo che mai. Temperature in picchiata ovunque, al Cento-Nord addirittura in media di 12 gradi.

Tra lunedì 16 e martedì 17 su tutta Italia arriverà la burrasca post-Ferragosto, una vera e propria tempesta. È infatti previsto un cedimento di pressione dal Nord Europa che potrebbe determinare un peggioramento del tempo con grandinate, temporali e locali nubifragi, sia su Alpi, Pre-Alpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano, fin verso quello laziale e abruzzese, per poi espandersi anche al resto del Sud. Italia senza tregua, insomma, da un estremo all'altro.

E ancora, sopra i 3mila metri potrebbe anche affacciarsi la prima neve. Al Sud il maltempo sarà un poco più attenuato, ma non mancheranno temporali e netti cali termici, previsto anche l'arrivo del Maestrale che renderò agitati i mari, fino al livello di burrasca previsto per Adriatico e Tirreno.

