E' morta Piera Degli Esposti, leggenda del cinema e del teatro: aveva 83 anni

E' morta Piera Degli Esposti. La grande attrice aveva 83 anni ed era malata da tempo. Era ricoverata dal 1 giugno all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove poi è venuta a mancare a causa di complicazioni cardiache. Nata a Bologna nel 1938, l'artista veniva dal teatro d'avanguardia degli anni '60. Quasi in contemporanea, il suo talento sbarcò anche in televisione nel 1966 con "Il conte di Montecristo", diretto da Edmo Fenoglio con Andrea Giordana.

Un anno dopo, nel '67, debuttò al cinema con "Trio", mentre nel '68 entrò a far parte - insieme a Tino Buazzelli, Wanda Osiris, Fraco Parenti e Mario Pisu - del cast del "Circolo Pickwick" che Ugo Gregoretti diresse in sei puntate televisive. Da quegli anni in avanti la carriera di Piera Degli Esposti è stata ricca di produzioni e lavori: è apparsa in una cinquantina di film e una ventina di sceneggiati. Per non parlare dei 50 anni trascorsi nel mondo del teatro.

Ha recitato in film come “Sotto il segno dello scorpione”, “Medea”, “La sconosciuta”, “L'ora di religione” che le valse il primo di tre David di Donatello, “Sogni d'oro“ e “Il divo”, nel quale ha impersonato l'impassibile segretaria di Giulio Andreotti in una delle sue caratterizzazioni più celebri. In tv, invece, ha preso parte per esempio a "I Promessi sposi" e a "Tutti pazzi per amore".

