La star di Hollywood "emarginata e boicottata". Una foto sconvolgente, ridotto così: irriconoscibile

La guerra legale con Amber Heard e quella, poi persa, con il Sun - che lo aveva accusato di essere un "picchiatore di mogli" - hanno pesato parecchio su un celebre attore statunitense: si tratta di Johnny Depp. Che adesso punta il dito contro Hollywood e accusa l'intero sistema di boicottare il suo ultimo film, "Minamata", presentato alla Berlinale nel 2020 ma poi bloccato dalla distribuzione nei cinema.

Nella pellicola, oggetto del presunto boicottaggio, Depp veste i panni di Eugene Smith, fotoreporter di guerra di Life che, all'inizio degli anni 70, denunciò l’avvelenamento da mercurio a danno della natura e degli abitanti di Minamata, un piccolo villaggio di pescatori giapponesi. "Abbiamo guardato queste persone negli occhi e abbiamo promesso loro che non saremmo stati degli sfruttatori, e che il film sarebbe stato rispettoso. Credo che noi abbiamo mantenuto la nostra parte dell’accordo, ma anche quelli dall’altra parte avrebbero dovuto mantenere la loro", ha detto l'attore in un'intervista al Sunday Times.

Puntando il dito contro Hollywood, poi, ha aggiunto: "Sta provando a boicottare il film, magari per colpa dell’attore protagonista e della brutta situazione in cui versa. Quante volte è già accaduto?". Depp, comunque, non sarebbe l'unico a pensarla così. Il mese scorso, in un lettera aperta pubblicata su Deadline, il regista del film Andrew Lewis aveva accusato la casa di produzione Mgm di "voler seppellire" il film a causa dei problemi personali di Depp.

