Sara Lopez, la trans star di TikTok aggredita a Pompei. Umiliazione nella notte, come l'hanno ridotta

Inspiegabile agguato a Pompei nei confronti di Sara Lopez, personaggio molto noto su TikTok per i suoi video. La transgender è stata ferita a colpi di pistola a pallini di gomma la scorsa notte. A denunciare il gravissimo fatto è stata la stessa vittima, ovviamente via social. Una denuncia poi condivisa dall'associazione Pride Vesuvio Rainbow e dall'attivista di Arcigay Antonello Sannino, visto che il gesto intimidatorio sarebbe di natura omofobica: "Sara racconta e denuncia dalle sue pagine che nei pressi di Pompei sarebbe stata colpita ripetutamente, da ragazzi probabilmente adolescenti, con una pistola a pallini di gomma. Sara avrebbe riportato lesioni, evidenti dalle immagini social, ma soprattutto ha vissuto una notte di paura e di angoscia".

Secondo gli attivisti Lgbtq, "Sara Lopez da anni è costretta a lavorare come sex-worker, così come tante donne transessuali che hanno difficoltà a trovare un lavoro per poter vivere dignitosamente". Dopo aver condannato "fermamente la terribile aggressione", gli attivisti esprimono "solidarietà e vicinanza a Sara e a tutte le donne transgender che ogni notte sono costrette a vivere la strada tra paure e violenze" auspicando "l'immediato intervento dello Stato per individuare i responsabili di questa aggressione".

Su TikTok la trans ha spesso parlato della sua condizione di prostituta non per scelta, fatta di sofferenza psicologica, abusi fisici e umiliazioni. Nonostante la grande visibilità social (oltre 18mila followers su Instagram e oltre 29mila su TikTok), "nessuno ha mai proposto a lei un lavoro", accusano gli attivisti portando alla luce un problema, quello della reale integrazione di uomini e donne trans, che viene spesso nascosto e ignorato.

