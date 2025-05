Genova, bandiera Lgbtq al seggio "inclusivo": l'ultima pagliacciata

"Questo è un seggio accessibile, inclusivo e rispettoso delle identità trans e non binarie": questo il testo comparso in un seggio a Genova accanto a una bandiera Lgbtq dietro decisione dei componenti dell’ufficio elettorale di una sezione. A denunciare l'iniziativa è stata l’associazione Pro Vita & Famiglia, che ha sottolineato anche la sua inutilità, dal momento che un emendamento al decreto elezioni ha già cancellato la storica divisione delle liste elettorali in uomini e donne. E solo per motivi di tempo e organizzativi non è ancora stata introdotta una nuova modalità.

"È gravissimo che in un seggio elettorale di Genova sia stato esposto un cartello con la bandiera del movimento Lgbtq, un simbolo dal valore chiaramente politico, con una scritta inneggiante le identità 'trans' e 'non binarie' - si legge nel comunicato di Pro Vita & Famiglia –. Si tratta di un’azione ideologica potenzialmente capace di influenzare e orientare il voto dei cittadini in aperta violazione della legge 212/1956 che vieta l’esposizione di simboli politici all’interno del seggio elettorale e anche con la norma approvata da poco ma non ancora in vigore, e quindi inapplicabile, che elimina la distinzione per sesso nei registri elettorali".