Silvio Berlusconi "irriconoscibile". Due foto a confronto: "Ringiovanito 20 anni in un mese"

Lo chiamano già "il miracolo di Arcore", e dire che Silvio Berlusconi di miracoli (italiani) se ne intende. Stanno facendo il giro del web e dei social nelle ultime ore le due foto del Cav messe a confronto, una accanto all'altra. E la sentenza è stata emessa all'unanimità: il leader di Forza Italia "è ringiovanito di 20 anni in un mese".

Ricapitoliamo: il 18 luglio scorso Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan che debuttò in prima squadra pochissimi mesi prima che il Cav cedesse il club ai cinesi, va a fargli visita a villa Certosa, in Sardegna. Gigio era reduce dal trionfo con la Nazionale agli Europei, poche ore dopo sarebbe partito per Parigi, per iniziare la sua nuova avventura con il Paris Saint Germain. Entrambi nella foto sono sorridenti, seduti sul divano. La foto-ricordo ha fatto scendere qualche lacrimuccia ai cuori rossoneri più nostalgici, ma non ha destato scalpore al di là di quelli calcistici.





Venerdì 20 agosto, invece, ecco la seconda foto. Matteo Salvini la pubblica su Twitter: il leader della Lega e l'ex premier si incontrano nella villa di quest'ultimo ad Arcore, prima una cena e poi un pranzo di lavoro per parlare di Afghanistan, ripresa e federazione del centrodestra. E, sorpresa, Silvio è quasi irriconoscibile: abbronzatissimo, sorridente, rilassato, dimagrito (merito, si dice, della dieta detox e di una cura solare). E il Tempo ricorda come la memoria corra veloce anche al Ferragosto di un anno fa, quando Berlusconi si fece fotografare con Flavio Briatore in Sardegna. Il Cav all'epoca dimostrava tutti i suoi 83 anni, e non poteva immaginare che di lì a pochi giorni sarebbe entrato nel tunnel del Coronavirus. Ne è uscito alla grandissima.

