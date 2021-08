Barbara Capponi, il dramma segreto del volto di Tg1 e Unomattina Estate: "Dio ti prego: aiutami"

Francesco Fredella 27 agosto 2021 a

Adesso la storica conduttrice del Tg1, Barbara Capponi, racconta un segreto per anni custodito gelosamente. La Capponi, che ha condotto Unomattina Estate, parla senza freni durante una lunga intervista con il settimanale DiPiù.

“Avrei desiderato tanto un figlio. E pregavo, pregavo: “Dio, aiutami a realizzare questo sogno di vita”, dice allo storico settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. “Inseguendo la carriera a qualcosa avrai dovuto rinunciare”. Be, chi parlava così non sapeva che li avrei desiderati con tutta me stessa. Ma non arrivavano”. La Capponi, oggi 53enne, si è rassegnata ed a quanto pare non pensa più alla maternità.

“Del resto, va bene così”, continua nella sua lunga intervista. Ma la giornalista del Tg1 vive un profondo amore con i sui nipoti (si tratta dei figli di suo fratello e di sua sorella). In passato è stata sposata con Pietro, ma non si conoscono i motivi della fine del matrimonio. Per lei grande soddisfazioni lavorative: Uno mattina Estate è andato molto bene e si tratta di una vera prova del fuoco, visto che - da rumors - c'erano tantissime giornaliste in corsa per la conduzione dello spazio di approfondimento mattutino sotto la Testata giornalistica del Tg1.

