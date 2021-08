Antonella Alba, giornalista di Rainews 24, aggredita dai no vax: "Mi stavano spaccando la testa, così mi sono salvata"

30 agosto 2021 a

C'è anche Antonella Alba, giornalista di Rainews 24, tra le vittime della crescente violenza di piazza dei manifestanti no vax e no Green pass. Nelle scorse ore a Milano attivisti contrari all'obbligo di certificato anti-Covid hanno letteralmente devastato i gazebo del Movimento 5 Stelle al grido "vergogna vergogna" e "traditori", facendo volare sedie e smontando tendoni. Ma l'onda della protesta dura percorre tutta Italia. Più o meno in quelle stesse ore, a Roma, la giornalista Rai era in strada mentre si stava svolgendo un corteo no vax. E lì è avvenuta l'aggressione.



"Era capitanato da Forza Nuova - spiega lei al Corriere della Sera -. Non ero di servizio ma ho iniziato a fare qualche domanda. Tipo: perché siete qui? Avevo la mascherina. Si notava". Quelle semplici domande hanno scatenato la rabbia dei "ribelli", insofferenti alle regole e alle restrizioni contro la pandemia, definite ormai da tempo "misure da regime sanitario". "Mi hanno circondata e mi hanno detto: 'Ma che ca***o vuoi? Non ci date spazio, noi vogliano libertà'". Da lì alle mani addosso il passo è stato breve: "Una ragazza ha iniziato a strattonarmi. Mi avrebbero spaccato la testa. Un poliziotto mi ha salvata".

La giornalista di Rainews ora vuole passare ai fatti: "Pensavo di non denunciare nessuno, ma lo farò. Per dovere civico. Ho un figlio di 14 anni che frequenta il centro di Roma. E non va bene che per una mascherina ti aggrediscano. Se no, cosa facciamo?".

