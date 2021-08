Incendio a Milano, come si è salvato Mahmood. La drammatica fuga dal grattacielo in fiamme, ha perso tutto

30 agosto 2021 a

Viveva anche il vincitore di Sanremo Mahmood nel grattacielo Torre dei Moro che ha preso fuoco a Milano, in via Antonini. Secondo quanto si è appreso il cantante è stato tra i primi a uscire dall'edificio in fiamme e a mettersi al sicuro. Tra le prime immagini sul web dell'incendio del grattacielo ci sono state quelle di una diretta Instagram di circa 20 minuti di Morgan. Il musicista e cantautore vive nei pressi del palazzo che ha preso fuoco, e con il suo filmato ha documentato la densa colonna di fumo nero che si è sprigionata nel tardo pomeriggio di domenica 29 agosto dall'edificio.

Morgan insieme ad altre persone si è allontanato dalla zona, in apprensione per quanto stava accadendo. "Stavamo in casa ed è scoppiato un incendio in un grattacielo a Milano, una cosa assurda, allucinante", dice Morgan nel video, e spiega: "Noi siamo nella casa di fianco. Una scena incredibile, fiamme altissime. Non ho preso neanche le chiavi di casa, ho sentito il calore in casa e son scappato".

"Siamo 70 famiglie senza una casa e ripartiamo oggi da zero - ha spiegato una inquilina con le lacrime agli occhi - . Non è rimasto nulla del palazzo". Ieri in preda alla fretta di scappare "c'è chi ha lasciato gli animali domestici in casa perché non si pensava che sarebbe stata una cosa cosi veloce e così devastante. Io abitavo al quarto piano".

