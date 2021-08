Lino Banfi, censura imbarazzante nello spot sul calcio: "Volgarità inammissibile", costretto a non dire quelle due parole

30 agosto 2021 a

Lo spot di TimVision con protagonista Lino Banfi è stato censurato e ripubblicato in versione abbreviata e ripulita. Era infatti sorta una polemica per via del Moige, che aveva accusato di volgarità lo spot con protagonista l’attore pugliese nei celebri panni di Oronzo Canà. Tutto perché il personaggio cult de L’allenatore nel pallone pronunciava “porca puttena” quando scopriva che le partite non si vedevano più con i vecchi metodi.

Parlare di volgarità sembra eccessivo, visto che si tratta di una citazione di un film famoso in tutta Italia da decenni: citazione che era stata rispolverata in occasione degli Europei, quando all’esordio Immobile e Insigne avevano esultato urlando “porca puttena” davanti alle telecamere come omaggio a Lino Banfi, che lo aveva espressamente richiesto. In quel caso nessuno si era sognato di fare polemica su una cosa del genere, e invece stavolta è addirittura arrivata una denuncia all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria e al Comitato Tv Minori.

Cari bacchettoni, provate a fare come Lino Banfi

“Una soluzione antiquata e sulla lunga controproducente per le stesse aziende, associate a riferimenti trash nell’immaginario dei clienti, che consigliamo fortemente di non reiterare”, si legge nella nota del Moige. Da qualche giorno TimVision ha ritirato il simpatico spot originale: ora ne va in onda uno più corto e decisamente più pulito nel linguaggio.

