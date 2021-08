Sharon Stone, fuga da Venezia in lacrime. Il dramma: malattia lampo, è morto il nipotino

31 agosto 2021 a

Sharon Stone è stata costretta a fare i bagagli in fretta e furia e a lasciare anzitempo la città di Venezia, dove era tra le ospiti più attese della sfilata di Dolce & Gabbana, andata in scena domenica sera in piazza San Marco. La famosissima attrice è infatti rientrata negli Stati Uniti prima del previsto per raggiungere la famiglia a Los Angeles, dove si piange la scomparsa di suo nipote, il piccolo River.

Già nei giorni scorsi era emerso un quadro drammatico: il figlio del fratello minore di Sharon avrebbe compiuto il primo anno di vita il prossimo 8 settembre, ma purtroppo è venuto a mancare per una insufficienza totale multiorgano. “Per favore, pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo”, aveva scritto l’attrice sui social qualche giorno fa. Miracolo che purtroppo non è avvenuto, e allora Sharon ha fatto rientro negli Stati Uniti: era molto legata al piccolo River, a cui aveva fatto da madrina di battesimo soltanto qualche mese fa.

Straziante la foto del bimbo che aveva fatto il giro del mondo: ricoverato d’urgenza in ospedale, appariva intubato e con gli occhi chiusi. Adesso la Stone è giustamente rientrata a Los Angeles per stringersi al fratello e a sua moglie Tasha, coppia che vive lontano dai riflettori e che adesso è chiamata a dover fronteggiare un evento a dir poco drammatico.

