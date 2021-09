La riconoscete? A 54 anni in bikini, un fisico così: clamoroso ritorno in tv, tenetevi forte

03 settembre 2021 a

Si chiama Kate Walsh, è un'attrice e ha quasi 54 anni. Tutti però la ricorderanno per il suo fortunato ruolo nella serie tv americana "Grey's Anatomy". La Walsh, infatti, ha interpretato per diverso tempo la dottoressa Addison Forbes Montgomery, chirurgo neonatale e ginecologa nonché ex moglie di Derek Shepherd, uno dei protagonisti. "Sono così entusiasta di essere di nuovo a casa", ha annunciato l'attrice in un video pubblicato sui social.

Kate Walsh ha fatto il suo epico debutto nei panni della dottoressa Montgomery nel finale della prima stagione di "Grey's Anatomy" nel 2005. Poi ha recitato nella serie per altre due stagioni e infine nel 2007 è diventata la protagonista dello spin-off "Private Practice", andato in onda per sei stagioni fino al 2013. Durante gli anni dello spin-off, però, la Walsh è tornata in "Grey's Anatomy" in diverse occasioni come guest-star. Adesso, dopo ben nove anni, torna nella serie che l'ha consacrata come attrice. La stagione 18 è attesa negli Stati Uniti il prossimo 30 settembre.

I fan, nel frattempo, già si chiedono se Addison potrà diventare di nuovo un membro del cast permanente della serie tv. Ma è ancora troppo presto per dirlo. Inoltre, non si sa ancora in quanti nuovi episodi sarà possibile rivederla né quali siano le circostanze che la riporteranno nel noto ospedale di Seattle.

