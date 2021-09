Green Pass, Maria Giovanna Maglie apocalittica: "Un grimaldello, ultimo colpo alla democrazia"

06 settembre 2021 a

a

a

Si va verso il voto di fiducia sul Green Pass, sul decreto 6 agosto che ha introdotto l'obbligo di avere il certificato per accedere a determinati luoghi e servizi. Il voto dovrebbe tenersi tra mercoledì e giovedì: Mario Draghi ha preferito blindare il provvedimento, per evitare "incidenti" come quello in commissione dove il leghista Claudio Borghi aveva votato contro il Green Pass.

"Come sei invecchiato male". La Maglie travolge Paolo Guzzanti: tutta 'colpa' di questa prima pagina | Guarda

Una decisione, quella della fiducia, che non entusiasma la Lega, che avrebbe preferito un voto normale e un dibattito. Ma tant'è, come ha più volte spiegato Matteo Salvini si va avanti con questo governo. Inoltre, il leader del Carroccio ha più volte rivendicato i risultati ottenuti restando all'interno della maggioranza circa l'attuale perimetro di utilizzo del Green Pass.

Obbligo vaccinale? “Di cosa hanno paura”. Maglie, fuga di notizie dagli Usa: una sporca questione di soldi

Ma a qualcuno il voto di fiducia sul certificato proprio non va giù. Tra questi, ecco Maria Giovanna Maglie, che esprime tutto il suo dissenso con toni un poco apocalittici su Twitter. Laddove cinguetta: "A me la decisione di porre la fiducia sull'obbligo vaccinale pare l'ultima colpo alle nostre regole democratiche - premette -. Il Green pass è il grimaldello, non una misura di garanzia", conclude la Maglie.

"Inutile fingere che non sti accadendo". Guerriglia nel centrodestra, il retroscena della Maglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.