Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie: "Ho parlato con l'Ema. Ecco perché il vaccino non può essere obbligatorio"

"Mi sono informata presso l'Ema": Maria Giovanna Maglie, ospite di Stasera Italia su Rete 4, ha parlato dell'eventualità che il vaccino anti-Covid diventi obbligatorio. La giornalista ha spiegato che si tratta di un'evenienza quasi impossibile per un motivo ben preciso: "Un vaccino autorizzato in maniera straordinaria, ovvero d'emergenza, come recita anche la Fda americana, non può essere obbligatorio. E proprio per questo è abbastanza poco serio aver introdotto il Green pass come obbligo surrettizio, laterale, a vaccinarsi". Poi ha aggiunto anche: "Sono pronta a essere smentita, ma ho chiamato questa mattina l'Ema".

La Maglie, comunque, ha ribadito di avere molti dubbi sul farmaco e ha lanciato un'accusa: "Uno dei grandi errori commessi in questo anno e mezzo di pandemia è stato quello di non occuparsi mai di terapie del Covid. Ci si è occupati solo di ricoveri e vaccini". In un secondo momento ha chiarito: "Detto questo, io non sono una no-vax. Ho solo dei dubbi sugli effetti a lungo termine del vaccino".

Sull'obbligo vaccinale si è espresso anche l'altro ospite di Veronica Gentili, il direttore del Giornale Augusto Minzolini: "Io sono favorevole. Il governo doveva prendersi la responsabilità di fare una legge. Se noi andiamo avanti così, siamo in una terra di nessuno in cui anche le discussioni diventano poco comprensibili. Mi sorprende che Draghi non faccia nulla, visto che se vuole può farlo. Quindi deve osare".

