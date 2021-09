In Onda, Giorgia Meloni prima nei sondaggi? Oscar Farinetti 'collassa' in diretta: "Madonna, ma è vero...", non lo sapeva

07 settembre 2021 a

a

a

Che stupore, per Oscar Farinetti. Anzi, che stupore... Oscar Farinetti, l'alfiere del renzismo e patron di Eataly, che nella serata di ieri, lunedì 6 settembre, era ospite in studio a In Onda, il rossissimo programma de La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Si parla di Covid, ripresa, imprese, economia e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, ovviamente si parla anche di politica.

"Sarà nostro ospite". "No, per carità". Lo sfregio di Concita De Gregorio a Claudio Borghi, gelo e mistero a La7: e ora?

E così, ecco che nel bel mezzo della puntata, viene mostrato l'ultimo sondaggio proposto al TgLa7 di Enrico Mentana, rilevazione proposta giusto giusto una manciata di minuti prima, esattamente come ogni lunedì sera. E il sondaggio parla chiaro: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni primo partito ben saldi sopra il 20 per cento. Ed ecco che Farinetti si mostra sorpreso, incredulo: una gag oppure davvero non lo sapeva?

"Mistificazione", "Nazismo". Green pass, lite accesa fuori da scuola tra due insegnanti. E le telecamere riprendono tutto | Guarda

"Era tanto tempo che non guardavo i sondaggi. Madonna... - impreca mister Eataly -, ma Fratelli d'Italia è il primo partito italiano? È così? È vero?", chiede a Concita De Gregorio. Dunque, Farinetti aggiunge: "Dal mio punto di vista trovo che un partito che si dichiara ufficialmente sovranista, amico di Orban e che giustificava perfino l'attacco a Washington dei fanatici di Trump, va contro la missione e la vocazione del nostro Paese". Quindi l'intemerata anti-sovranista prosegue, ma tanto basta: secondo FdI, insomma, FdI giustificava l'assalto al Campidoglio. Una (pericolosa) balla spaziale...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.