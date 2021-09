In Onda, giallo-Claudio Borghi: "Sarà nostro ospite", "No per carità". Lo sfregio di Concita De Gregorio e il mistero

02 settembre 2021 a

Giallo a In Onda su La7 sulla presenza nella puntata di questa sera 2 settembre di Claudio Borghi. Ieri durante l'intervento di Sergio Rizzo sul flop delle manifestazioni no-vax il giornalista di Repubblica ha fatto riferimento al leghista che contesta il green pass e David Parenzo ha annunciato: "Domani Borghi sarà lì al suo posto, credo" Una frase che ha completamente colto di sorpresa Concita De Gregorio: "No, per carità", ha sbottato. Ed è calato il gelo. Quindi la giornalista ha provato a uscire dall'impasse: "Sono favorevole all’invito di Borghi, ma ho già invitato qualcun altro. Possiamo invitarlo al posto tuo, puoi lasciargli il tuo posto se vuoi. Sennò facciamo in un altro giorno".

Il mistero, riporta tvblog, è continuato mentre scorrevano i titoli di coda, quando sempre la De Gregorio ha elencato gli invitati di oggi: "Ci vediamo domani con Gianrico Carofiglio, ma avremo anche un esponente della Polizia Postale e Nello Scavo. Parleremo di minacce anonime e di come ci si difende dal pericolo del nostro tempo".

Insomma, per sapere se Borghi ci sarà occorrerà attendere la diretta. Il dubbio è che i due padroni di casa che ci hanno abituato a certi siparietti in realtà siano davvero su posizioni molto distanti. Tant'è. La coppia Parenzo-De Gregorio resterà anche dopo il rientro di Lilli Gruber visto che per In Onda si prevede una certa promozione nell’access prime time del weekend.

