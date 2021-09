In Onda, Concita De Gregorio in ritardo al lavoro? Beccata così in mezzo alla strada: senza precedenti

04 settembre 2021 a

Siamo abituati a vederla al bancone del suo In Onda, posatissima, serissima e spesso con metaforico ditino alzato. Si parla di Concita De Gregorio, la firma di Repubblica e animatrice del programma di La7 che conduce insieme a David Parenzo, il salottino di approfondimento politico che durante i mesi estivi occupa lo spazio lasciato libero da Lilli Gruber il suo rossissimo Otto e Mezzo.

Si diceva: siamo abituati a vederla dietro alla scrivania di In Onda. Ma in questo caso, l'ineffabile Dagospia, ci mostra una Concita De Gregorio che forse non avevamo mai visto prima. Un doppio scatto che la ritrae per le vie del centro di Roma in bicicletta, una bicicletta di quelle in bike-sharing, rossa con vistoso cestino verde. Concita indossa occhiali da sole, camicione rosa e pantaloni larghi bordeaux.

E ad aggiungere la consueta quantità di pepe e veleno alla fotografia, ecco il titolo con il quale Dagospia la propone. Titolo nel quale si legge: "Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala. Concita De Gregorio, in ritardo a lavoro, è stata avvistata mentre pedalava di corsa verso un'altra giornata di ascolti flop In Onda su La7...", chiude sornione il sito di Roberto D'Agostino.

