Fabio Fazio, confessione su Berlusconi: "Le devo dire una cosa. E fece uscire tutti dal camerino". Così il Cav lo prese per i fondelli

Che tempo che fa tornerà in onda su Rai3 direttamente domenica 3 ottobre. Nel frattempo Fabio Fazio ha rilasciato un’intervista al Foglio, in cui ha svelato un retroscena sull’ospitata di Silvio Berlusconi, avvenuta lo scorso anno. “Prima dell’intervista - ha dichiarato il conduttore tv - la sua segreteria mi aveva detto che Berlusconi voleva parlarmi in privato. Da solo. A quattr’occhi”.

La cosa preoccupava Fazio, il perché è presto spiegato: “Mi chiedevo quale grossa notizia dovesse darmi: un nuovo partito? Non dico che ero in ansia, ma quasi. Sennonché arriva il giorno dell’intervista. E lui è in ritardo. Ci sono appena tre minuti prima che inizi la trasmissione. Quindi corro, trafelato, mentre i secondi volano. Esco dallo studio, attraverso il cortile e lo raggiungo in camerino. Lui mi saluta, chiede a tutti di uscire. E quando finalmente siamo soli mi dice: ‘Lei deve tagliarsi la barba’”.

E a proposito di barba, Fazio ha assicurato al Foglio di non essere cambiato “a parte la barba bianca e lunga”. Poi ha addirittura anticipato le possibili battute di Luciana Littizzetto a riguardo: “Per fortuna ancora non mi ha visto. Sembro Babbo Natale, o forse sono coì noioso che mi si è imbiancata la barba. Ecco. Me lo dico da solo. Così anticipo le battute”.

