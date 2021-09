Ruby Ter, Silvio Berlusconi: disposta perizia e processo rinviato. La pm: "Depresso, vecchio e malato. Ma deve essere giudicato"

08 settembre 2021 a

Il processo Ruby Ter è stato rinviato al 15 settembre: il collegio della settima sezione penale di Milano ha deciso che serve una perizia medico legale sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Perizia giustificata dalla necessità di “poter prendere una decisione motivata e ragionata” sul processo Ruby ter. “Noi vorremmo indicare un cardiologo e uno psichiatra”, ha spiegato alle parti il presidente Marco Tremolada.

Per i giudici è diventato “indispensabile un accertamento peritale tecnico”, da qui il rinvio al 15 settembre. Quello di Berlusconi viene descritto dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano come un “quadro di malattia di vecchiaia, costellato da patologie compatibili con la vecchiaia, il quadro di un uomo vecchio che nel corso della sua vita ha avuto tante patologie, ma se non fosse supportato da una serie di medici infinita e di avvocati sarebbe qui a farsi il processo”. Secondo la pm il quadro che emerge dalle relazioni mediche presentate dalla difesa non è “tale da costringere 50 persone a rinviare il processo”.

Inoltre la Siciliano ha spiegato che la Procura “si è fidata” delle relazioni mediche depositate dalla difesa a fine maggio e che avevano portato a un rinvio del processo di tre mesi e mezzo, dato che era emersa una “gravissima situazione psicologica” legata a una “patologia depressiva”. Poi però “è arrivata l’estate e con la soddisfazione di un essere umano che guarda un altro essere umano stare meglio, l’abbiamo visto migliorare”.

E, dopo aver elencato una per una tutte le patologie di cui soffre il leader di Forza Italia, tra cui la "fibrillazione atriale" ma anche "gotta e diabete", e gli interventi subiti negli anni e dopo aver ripetuto che è "il quadro di un uomo vecchio con patologie di vecchiaia", la Siciliano ha chiarito che alla difesa è stato anche offerta la possibilità che l'ex premier si collegasse "da remoto da casa" per le udienze, ma "tutte queste nostre proposte sono state respinte". E ancora: "Berlusconi può fruire delle migliori cure che la nostra medicina può offrire". E dunque, ci produciamo in una estrema sintesi, poiché ricco deve essere processato...

