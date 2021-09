Charlene di Monaco, l'inquietante confessione di Alberto: "Dovevo pensarci prima", è finita in disgrazia?

09 settembre 2021 a

Prosegue il mistero di Charlene di Monaco, lontanissima dalla sua famiglia, ancora in Sud Africa. Oggi, giovedì 9 settembre, i suoi figli, Jacques e Gabriella di Monaco, hanno affrontato il loro primo giorno di scuola. Ma mamma, ovviamente, non c'era.

Negli ultimi giorni altre notizie inquietanti al suo riguardo. Prima quella del collasso e ricovero, notizia confermata quando perché Charlene era già stata dimessa. Dunque le indiscrezioni circa il fatto che la principessa sia stata plagiata da una maga, una sorta di santona che proprio subito dopo il diffondersi dell'indiscrezione ha cancellato tutti i suoi profili social.

E in tutto ciò, il principe Alberto? Il consorte, intervistato da People, si è lasciato andare a battute un poco ambigue. Come è noto, le voci circa un divorzio tra i due, si rincorrono da molto, moltissimo tempo. E interpellato a tal proposito, Alberto ha confessato: "Probabilmente avrei dovuto affrontare prima quei rumors, ma mi stavo concentrando sulla cura dei bambini". Insomma, una frase che può voler dir tutto e che a molti è anche suonata come una sorta di conferma. Infine, da parte di Alberto, anche una difesa di Charlene, accusata di aver lasciato in Principato in fretta e furia. Versione che però il consorte smentisce: "Non ha lasciato Monaco in un battibaleno", ha tagliato corto.

