Matteo Bassetti "arruolato" da Selvaggia Lucarelli contro Salvini e Meloni: "Mi sento orfano, e con me tanti del centrodestra"

Da quando Matteo Bassetti ha dichiarato di essere deluso dal centrodestra, parte politica a cui appartiene, è partita la sua rivalutazione nelle file “nemiche”. Alla luce di ciò non sorprende che Selvaggia Lucarelli sia stata l’autrice di un’intervista a tutta pagina all’infettivologo del San Martino di Genova. “I vaccini sono una cosa di sinistra?”, gli ha chiesto provocatoriamente la giornalista del Fatto Quotidiano. “Qualcuno dall’altra parte non ha capito l’importanza dei vaccini”, ha risposto Bassetti.

“Non credo che la Meloni e Salvini non lo abbiano capito - ha ribattuto la Lucarelli - i no-vax portano voti (non del tutto vero, rappresentano una percentuale irrisoria nel paese reale e sono molti di più i voti che si perdono sostenendoli, ndr) tutto qui”. “Il gioco non vale la candela - ha dichiarato Bassetti - ideologicamente io sono da quella parte, ma questa guerra contro la scienza mi fa sentire orfano. E come me tante persone di centrodestra. Cos’ho votato in passato? Sono un liberale. Forza Italia, pure Renzi quando era nel Pd”.

Poi la Lucarelli ha voluto porre l’accento sull’errore di valutazione commesso da Bassetti la scorsa estate: “Vedevo la realtà del mio ospedale e la riportavo. La scorsa estate era più vuoto di oggi. Ho pensato che avessimo vinto, da ottobre in poi però non ho più sbagliato un colpo. E resto convinto che il terrorismo faccia male”.

