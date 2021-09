Uomini e Donne, paura per Angela Caloisi: "Fiondata in ospedale dopo il vaccino: pericardite acuta"

11 settembre 2021 a

Attimi di paura per Angela Caloisi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è recata in ospedale dopo aver ricevuto la dose di vaccino contro il Covid. A raccontarlo è stata lei stessa, classe 1994, in una storia su Instagram mettendo però le mani avanti e assicurando che se tornasse indietro rifarebbe altre "1000 volte" il vaccino. In ogni caso - ha spiegato la giovane - è dovuta "catapultarsi al pronto soccorso" in quanto i dolori di cui è stata vittima avevano raggiunto una forte intensità.

Tra i sintomi accusati il dolore al torace in maniera persistente, poi propagato al braccio sinistro fino alla gola. Questi sono stati "pesanti per due giorni consecutivi, così mi sono catapultata al pronto soccorso". La diagnosi? Pericardite acuta, effetto collaterale, seppur raro a detta dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), che può presentarsi dopo la somministrazione della dose anti-Covid. A dimostrarlo la foto condivisa da Angela del referto.

La Caloisi ha voluto evitare la polemica, precisando che quanto accaduto non è grave e che la sua "situazione dovrebbe risolversi con la terapia" che le hanno "prescritto". Infine l'appello: "Se sentite che qualcosa non va, fatevi controllare". Guai dunque aspettare, di qualsiasi cosa si tratta.

