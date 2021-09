Antonio Padellaro, "difficile non provare repulsione per certi leader": frecciata a Matteo Salvini e Giorgia Meloni?

12 settembre 2021 a

Non poteva mancare la colata di critiche al centrodestra di Antonio Padellaro. Ancora una volta il giornalista se la prende con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma senza nominarli: "Difficile non provare repulsione per certi cosiddetti leader che soffiano sul fuoco no-vax sperando di raccattare qualche voto in quel vasto serbatoio di ignoranza e disperazione. E che lo fanno dichiarando preventivamente di essersi regolarmente vaccinati, insieme ai familiari e alle persone care, come se l'aver scelto di mettersi al sicuro li autorizzasse a mandare il prossimo allo sbaraglio".

Dalle colonne del Fatto Quotidiano Padellaro parla di una politica che "raramente era scesa più in basso, con a ruota il circo "bla bla vax" dei talk". Finita qui? Neanche per sogno, ecco che il giornalista prosegue: "Nel partito antivaccino, accanto a coloro che ne contestano l'efficacia per le più svariate ragioni, e accanto ai fuori di testa, presenti statisticamente nel genere umano, troviamo una categoria che secondo il professor Umberto Galimberti esprime un qualche disturbo della personalità".

Per Padellaro si tratta dei "bastian contrari che abbiamo incontrato negli anni universitari quando sostenevano di aver affrontato, e con la lode, tutti gli esami del corso ma non la tesi di laurea, coronamento rituale di tanta fatica". E che ai tempi del Covid per la firma del Fatto prendono le sembianze delle "manifestazioni no-vax e no-pass, mentre un po' ingrigiti ma sempre battaglieri inveiscono contro il "sistema" di Big Pharma".

