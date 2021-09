Rocco Casalino, "hai cambiato sponda?". Occhio a questa foto: come e con chi lo beccano

14 settembre 2021 a

Rocco Casalino sta facendo molto discutere dopo aver pubblicato una foto privata in compagnia di una donna. Senza aggiungere alcun commento. L'ex portavoce di Giuseppe Conte, infatti, si vede abbracciato con una bella mora molto sensuale e dalla bellezza prorompente. Qualcuno, riporta Il Tempo, pensa che ci sia sotto qualche trucchetto. In realtà, si tratterebbe di un'amica e i gusti sessuali di Casalino non sarebbero affatto cambiati.

Tra i commenti alla foto se ne leggevano di impietosi e quantomeno confusi: "Siete passati dal chirurgo?", "e quella cos'è?", "hai cambiato sponda?". In realtà appunto, sembra si tratti solo di una compagnia femminile.

Un mesetto fa era uscita la notizia che sarebbe finita malissimo la storia tra Rocco Casalino e il fidanzato cubano Josè Carlos Alvarez. L'ex portavoce del premier Giuseppe Conte, per un triennio eminenza grigia di Palazzo Chigi e tra gli uomini più potenti e temuti della politica italiana (bel salto per un ex concorrente del Grande Fratello) da alcuni portava avanti la relazione per la verità assai tribolata con lo scultoreo caraibico, che gli ha procurato parecchi grattacapi personali tra un tira-e-molla e l'altro.

Rocco Casalino è tornato single. Si vocifera - continua il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino - di una rottura tra l'ex porta-croce di Conte e il fidanzato cubano". Motivo? Una ben poco romantica "Questione di quattrini".

