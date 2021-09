Monica Cirinnà e i soldi nella cuccia della casa di campagna: "Ma poi...?", fragoroso sospetto

15 settembre 2021 a

Ricordate la vicenda dei soldi trovati nella cuccia del cane nella villa a Capalbio di Monica Cirinnà? Non si è saputo più niente e un lettore di nome Alex ha scritto al sito Dagospia, ponendo un interrogativo: "Ciao Dago, scusa se sono fuori tema... ma si è poi saputo se i soldi nella cuccia della Cirinnà erano per le spese personali del cane o per le spese del suo contadino?". Al momento nessuna risposta.

Le ultime notizie sul giallo di Capalbio, dove la Cirinnà ed Esterino Montino hanno denunciato il ritrovamento di 24mila euro nella cuccia per cani abbandonata nella loro villa in campagna, riguarda le banconote: si tratta infatti di 48 bigliettoni da 500 euro che sono state stampate dalle banche centrali dei Paesi appartenenti all’Unione europea prima del 2019.

“Quell’anno infatti sono state dichiarate fuori corso - scrive Marco Gasperetti sul Corriere - e tolte dalla circolazione per combattere riciclaggio ed evasione. Ancora ignota, invece, è la loro provenienza”. Una delle ipotesi è che quei soldi derivino dal traffico di droga: nella zona in cui è avvenuto il ritrovamento - che dista circa 200 metri dalla villa della senatrice del Pd ed è facilmente accessibile dalla strada - risultano in passato delle operazioni antidroga con diversi sequestri e arresti. Quindi il denaro potrebbe essere di qualcuno che non aveva ancora avuto modo di recuperarlo dopo averlo nascosto.

