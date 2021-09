L'aria che tira, "attentato" di Ilaria D'Amico a governo Draghi e centrodestra: "Salvini sbaglia, Meloni no. Ecco le cifre"

16 settembre 2021 a

Diventata famosa come giornalista sportiva, Ilaria D'Amico ha però abbandonato Sky Sport proprio per seguire la sua passione: parlare di attualità e anche di politica. Ormai ospite abituale a La7, la compagna di Gigi Buffon è in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira e colpisce duro Matteo Salvini.

Si parla di sondaggi sulla Lega e per la D'Amico, usando una metafora calcistica, siamo di fronte a un autogol: "C'è un effetto Draghi - sottolinea la conduttrice Myrta Merlino, padrona di casa - perché Fratelli d'Italia è stabile al 21% mentre la Lega continua a perdere, poco ma perde, al 20 per cento".

"Funziona Fratelli d'Italia perché alternativa, funziona la linea di critica al governo, pur essendo comunque ragionevole sulle cose fondamentali - commenta la D'Amico -. Paga meno la linea 'via di mezzo' della Lega, del tipo 'sto al governo ma provo a dare bordate dall'interno al governo'". E Forza Italia? "Ipergovernativa, riprende fiato ed è un esempio chiaro".

Diversa la lettura degli schieramenti invece, prosegue la D'Amico, con il centrodestra e il centrosinistra. "C'è un sentimento di destra completamente diviso su temi fondamentali come il Green pass, con Salvini che è partito dalla Meloni e ha fatto grandi passi verso i suoi ministri e i governatori. Perché i grandi elettori, gli imprenditori del Nord, non sono favorevoli al fare le pulci al Green pass. Vogliono lavorare ed evitare ogni chiusura, più letale di qualsiasi discorso sul vaccino o il Green pass".

