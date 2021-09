L'aria che tira, Alessandra Ghisleri e il sondaggio che spiazza Matteo Salvini: "Oltre il 70 per cento"

10 settembre 2021 a

“Matteo Salvini ha capito. Ma la gente è confusa, è pericoloso che la politica si sostituisca alla scienza”. Questa, durante “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di LA7, è la considerazione che la conduttrice Myrta Merlino guardando i sondaggi fa ai suoi ospiti, chiedendo poi se Matteo Salvini, leader della Lega, ha capito che i suoi elettori sono favorevoli al certificato verde e all’obbligo vaccinale pur di riprendere una parvenza di vita normale.

Alessandra Ghisleri, ospite in studio, osserva: “Sì credo che l’abbia capito perché non solo nell’elettorato ma anche all’interno degli esponenti della Lega c’è un certo dissidio. Pensiamo ai governatori (Zaia, nda) che sono favorevolissimi al green pass e si spingono addirittura oltre. Più del 70% degli elettori della Lega dice sì al certificato verde e alla vaccinazione obbligatoria quindi è curiosa e strana questa situazione. Gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia sono in maggioranza vaccinati e favorevoli al Green Pass, quindi i due leader forse guardano a chi non lo è e cerca di tutelarli. Dall’altro lato il centrosinistra è favorevole al vaccino e al certificato e gli esponenti si muovono contrariamente ai diritti di libertà”, spiega.

Secondo Ghisleri il nodo è un altro: “Il problema vero è che non tutti gli esponenti politici sono noti, tolti i grandi nomi o i personaggi che compaiono di più televisivamente quando parla qualcuno che non ha una linea ben definita, la gente lo ascolta ma, se non sa chi è dal sottopancia che indica il nome, si confonde. La Lega ha posizioni differenti, lo stesso dicasi di FdI e Pd, non c’è un messaggio univoco da parte dei partiti. Troppa confusione. Si sta andando su un crinale pericoloso. I no vax non li convinceremo mai ma le persone fragili o incerte hanno bisogno di informazione certa, di stare sicuri, la politica non deve sostituirsi alla scienza”, conclude la sondaggista.

