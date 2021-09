Tagadà, Alessandra Ghisleri inchioda Claudio Borghi: "Vaccino, doppia posizione nella Lega? Un crinale molto scivoloso"

14 settembre 2021 a

a

a

Si parla di green pass e obbligo vaccinali da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata di oggi 14 settembre e la conduttrice - tenuto conto della doppia anima della Lega - chiede in maniera diretta ad Alessandra Ghisleri che è in collegamento (come il no vax Claudio Borghi): "Questo doppio crinale della Lega paga o no?". E la direttrice di Euromedia Research, regina dei sondaggi, risponde che alla luce degli ultimi sondaggi, "c'è il rischio di un crinale molto scivoloso e negativo per la doppia posizione sul vaccino".

"Ecco perché Giuseppe Conte è stanco". Giarrusso la spara grossissima, occhio alla reazione della Merlino: grillino ridicolizzato | Video

"Le persone hanno difficoltà ad identificare la posizione della Lega sul tema del vaccino e sul tema del green pass. L'elettore cerca dei punti di riferimento. Cosa rappresenta Salvini? Questo è il tema". Ma Matteo, sottolinea la Ghisleri, "ha ora la necessità di diventare univoco. O di spiegare delle sfumature anche se quelle di Borghi mi sembrano posizioni nette. Non deve confondere l'elettore". Lo stesso problema, prosegue la sondaggista, "ce l'ha anche Fratelli d'Italia".

Video su questo argomento "No all'obbligo". Vaccino, Luca Zaia in campo: "Terza dose a chi la desidera, tutelare chi non vuole il siero"

"Più del 60 per cento dei voti della Lega è del Nord e non si può dimenticare questo dato perché alle prossime amministrative la Lega non è avvantagiatissima", osserva la Ghisleri. "Milano e Torino non sono città leghiste e quindi hanno necessità di dare un messaggio più chiaro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.