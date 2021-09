Stasera Italia, Giulio Tremonti senza mezzi termini: "Politica collassata, bisogna andare al voto"

15 settembre 2021 a

Giulio Tremonti a favore delle elezioni. L'ex ministro dell'Economia interviene a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. Qui Tremonti ammette il declino dell'intera classe politica: "La politica italiana è collassata da due o tre anni - esordisce -. La pandemia è stata gestita dal governo con i limiti di un sistema che non sta in piedi".

Per l'economista non ci sono paragoni con i governi di unità nazionale: "Si pensa ai tempi di De Gasperi e Togliatti, ma mica vero. Loro erano politica pura ed erano allo scontro totale. Prima dunque si vota e meglio è". Pessimista anche sulla crescita del Pil: "E' giusto che ora l'economia italiana risalga più delle altre ma non saremo la locomotiva d'Europa".

L'ex ministro intervenuto a Omnibus aveva dato anche su questo un suo parere ricordando che "l'economia italiana era andata molto più giù rispetto alle altre e quindi è giusto ed è buono che risalga adesso più delle altre. Pensare che la locomotiva italiana è la locomotiva d'Europa, come dire speriamo che sia così, ma penso che sia non probabile". Un chiaro messaggio che smorzerà tutte le illusioni del governo e dell'ex numero uno della Bce Mario Draghi.

