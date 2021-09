Massimo Galli, nuova vita dopo la pensione. Ecco di cosa camperà (ancora grazie al Coronavirus)

16 settembre 2021 a

a

a

Massimo Galli tra poco più di un mese, il primo novembre, andrà in pensione e si prepara alla sua nuova vita: "Non smetterò di studiare. La mia passione per la storia delle epidemie mi porterà ad approfondire un grande libro. Quel faldone che raccoglie tutti i morti di Milano dal 1452. Un territorio inesplorato da digitalizzare. E poi voglio scrivere libri: ho anche un romanzo nel cassetto", annuncia il primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, in una intervista a Il Corriere della Sera. "Vado in pensione ma non abbandono la trincea. Noi medici, assieme ai magistrati, siamo quel genere di persone che non vorrebbero mai andare. Però a Milano si dice: 'Zucche e meloni alla loro stagione'", prosegue Galli. "E dietro di me c'è chi merita di prendere questo posto".

L'addio di Galli: "Gli ultimi 40 giorni", vita stravolta per l'esperto: l'annuncio a L'aria che tira | Guarda

Il professore riflette sulla sua professione e sulla pandemia: "Il mio mestiere impone di indossare la corazza. Ma questa pandemia lascia cicatrici. Ci sono lutti difficili da dimenticare e mi tornano in mente anche tanti amici che ho visto morire di Aids. Gran parte della mia vita professionale l'ho passata a cercare una cura che frenasse quella malattia".

"Con questo vaccino è impossibile". Variante Delta, Massimo Galli fa calare il gelo: ecco il futuro della pandemia

Quanto al Covid, "penso che verrà derubricato. Anthony Fauci parla della prossima primavera. Ma serve non perdere il ritmo della campagna vaccinale. E da sotto questo aspetto devo dire che in Italia abbiamo fatto meglio di tanti altri. Non sono mai stato pessimista da questo punto di vista". In questo scenario Galli è rimasto molto positivamente colpito "da Guido Bertolaso per quello che ha fatto in Lombardia: è difficile per un tecnico prestarsi alla politica".

"Variante Delta e autobus pieni?". Massimo Galli, la sua inquietante certezza: a cosa siamo condannati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.