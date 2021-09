Variante Delta, Massimo Galli fa calare il gelo a L'aria che tira: "Con questo vaccino è impossibile, ecco il futuro della pandemia

14 settembre 2021 a

C'è Massimo Galli ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 dove il tema della puntata di oggi 14 settembre è il green pass e l'obbligo vaccinale. “Per spegnere l’incendio l’obbligo vaccinale può essere un buon sistema?”, chiede la conduttrice al professore, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. “L’obbligo vaccinale mi mette nelle condizioni di mettere ancora più in crisi il virus, limitando in maniera drastica la sua circolazione", spiega Galli.

E ancora: "Ecco se noi avessimo un vaccino specificatamente tarato sulla variante Delta e l’obbligo vaccinale per applicarlo è altamente verosimile che ci troveremmo di fronte ad un periodo libero o semilibero dalla presenza dell’infezione in circolo”, prosegue l’infettivologo. Il vaccino attuale ha comunque garantito una protezione per la manifestazione della malattia grave ma “questo vaccino, che ha fatto veramente molto, non consente una totale eliminazione della circolazione del virus. Cosa da cui poi possono derivare dichiarazioni piuttosto originali da parte di certa politica".

Infine, sull’ipotesi di una terza o addirittura quarta dose, il professor Galli esprime tutta la sua perplessità: “L’impressione è che, se arrivasse dall’estero qualcos’altro che non risponde perfettamente e non viene eliminata dalla vaccinazione che abbiamo, allora bisogna adeguarlo un’altra volta. Un po’ come succede con il vaccino per l’influenza, ogni anno dobbiamo ripetere la vaccinazione contemplando i nuovi ceppi che nel frattempo hanno circolato”.

