Olivia Paladino, Giuseppe Conte e l'aggressione piccante in pubblico: "Voglio essere al posto suo!"

Siparietto piccante quello che ha visto protagonista Giuseppe Conte a Rossano Calabro, dove l'ex premier si trova in visita per la campagna elettorale in vista delle regionali del 3 e 4 ottobre. Una signora si è fatta notare in mezzo al pubblico accorso per ascoltarlo: prima gli ha chiesto di girarsi, visto che il leader M5s le dava le spalle, poi ha urlato: "Quanto sei bono!". E ancora: "Giusè, vorrei essere al posto della tua fidanzata!”. Apprezzamenti che hanno attirato l'attenzione dell'avvocato suscitandogli un certo divertimento.

Il leader poi ha proseguito col suo discorso. Sarà in Calabria anche domani, mercoledì 22 settembre, per sostenere i candidati consiglieri alla Regione nonché l’aspirante presidente per la coalizione di centrosinistra Amalia Bruni. La sua visita segue di pochi giorni quella del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Reggio Calabria.

Conte, comunque, farà tappa in diverse città della regione. Oggi ha incontrato i cittadini a Corigliano, a Cirò Marina e a Crotone. Nel pomeriggio invece si è spostato a Catanzaro e infine sarà la volta di Cosenza. Domani, invece, farà tappa a Vibo Valentia, poi al porto di Gioia Tauro e infine a Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme.

