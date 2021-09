Andrea Scanzi fuori controllo, insulti a Red Ronnie: "Cag*** in mano e poi fai King Kong", brutalizzato

22 settembre 2021 a

a

a

Come si suol dire, anche Red Ronnie ce lo siamo giocato. I deliri sul Green Pass stanno facendo cadere tante persone, famose e non, ma su quello del conduttore televisivo si è avventato anche Andrea Scanzi. Il quale non è stato per nulla tenero nei confronti di Ronnie: “Caro Red - ha esordito - sei una persona dalla grande storia professionale, e tutto sei fuorché scemo o sprovveduto”.

"Un regime, mi rifiuto". Red Ronnie non mostra il Green pass e al museo succede di tutto: "Chiesto l'intervento della polizia" | Video

Fatta la dovuta premessa, il giornalista del Fatto Quotidiano è partito all’attacco: “Mi perdonerai, quindi, se di fronte a questa tua sequela immane di c***ate ti risponderò da buon toscano, con quel tono volutamente ironico, greve e sboccato tipico a volte della mia splendida regione: ma ca***i in mano e poi fai King Kong, bischero”. Insomma, Scanzi non ci è andato per nulla per il sottile, però - per una volta - è difficile dargli torto, dato che quella di Red Ronnie è una storia assurda.

"E poi si preoccupano del vaccino". Strepitosa Elisa Isoardi dalla Berlinguer: no-vax ridicolizzati, così

In pratica ha fatto il tampone e ha mostrato il Green Pass per prendere l’aereo, ma una volta arrivato al Museo regionale a Messina ha deciso di non esibire la certificazione perché viola la sua privacy. E dove ha raccontato la vicenda? Sui social… basta questo per far calare il sipario e insinuare il dubbio che per qualcuno il Green Pass sia solo una scusa per apparire, anche se in maniera becera e stupida.

"Cosa ancora non è chiaro". Antonella Viola e la terza dose: vaccini, la grande incognita | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.