CartaBianca, strepitosa Elisa Isoardi: "E poi si preoccupano del vaccino...", no-vax ridicolizzati così

Un'ospita a sorpresa, a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Nella puntata in onda martedì 21 settembre, in studio, infatti ecco Elisa Isoardi, la conduttrice Rai da qualche tempo senza programma e che si mostra in una nuova veste, quella di opinionista. Ruolo inedito e in cui la ex di Matteo Salvini si dimostra più che convincente.

E dalla Berlinguer si parlava ovviamente della pandemia, di Green Pass e vaccino, temi che ormai da quasi due anni dominano il dibattito, pressoché ovunque, dai bar alla radio e per finire ovviamente in televisione.

Elegantissima e bellissima, con un vestito nero piuttosto scollato e che, insomma, si faceva notare, l'ex ballerina di Ballando con le Stelle, ha detto la sua sul vaccino, schierandosi apertamente a favore del siero in questi giorni di dibattito polarizzante circa Green Pass e iniezioni. Un ragionamento breve, semplice e difficile da bocciare: "Ci preoccupiamo di cosa contiene il vaccino ma poi non ci preoccupiamo di cosa mangiamo e di come mangiamo. Serve una coscienza dei consumatori", ha tagliato corto Elisa Isoardi

