Otto e Mezzo, Ilaria Capua rimprovera i no vax: "Diamo una svegliata al cervello", avvertimento brutale

"Tutto questo rumore che c'è attorno alle controversie è veramente troppo, a mio avviso bisogna smettere di parlarne": Ilaria Capua, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, dice la sua sui no vax e sui no green pass. Secondo la virologa, in video-collegamento, si dà troppo spazio a chi rifiuta di vaccinarsi e a chi considera in maniera negativa il certificato verde. "Il green pass è uno strumento di persuasione per convincere le persone a vaccinarsi, visto che il vaccino è l'unico strumento di prevenzione che abbiamo".

"Noi sappiamo cosa bisogna fare, conosciamo gli strumenti che abbiamo e che possiamo continuare a utilizzare per finalmente tirarci su le maniche", ha dichiarato l'esperta. Poi ha continuato con un accorato appello: "Diamo una svegliata al cervello e facciamo ripartire le cose. Ormai la stragrande maggioranza degli italiani è vaccinata per fortuna, siamo in un Paese occidentale che ha accesso a questi strumenti, usiamoli e usciamo da questa pandemia".

La virologa, poi, ha anche dato una buona notizia, spiegando che l 'emergenza pandemica ormai è sotto controllo nei paesi occidentali: "Le persone sono vaccinate, il virus si sta endemizzando e lo scenario cambia completamente. Adesso si tratta di una malattia che è sotto controllo e come tale va trattata".

