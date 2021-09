Anna Maria Bernini, lo scatto e i video tutt'altro che istituzionali: così conquista gli elettori di Forza Italia

Brunella Bolloli 23 settembre 2021 a

a

a

È autunno, cadono le foglie, e Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in Senato, è ispirata da Valerio Scanu che canta: «Noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi in tutti i laghi in tutto il mondo, l'universo che ci insegue ma ormai siamo irraggiungibili...», tormentone con cui nel 2010 il cantante sardo sbancò a Sanremo e che ora, grazie alla Bernini, risuona nelle stanze ovattate di Palazzo Madama. Di bianco vestita, la fedelissima berlusconiana l'altro giorno ha postato sui social la sua top ten di buoni propositi per la stagione appena iniziata. Primo: «Ascoltare i cittadini proponendo sempre delle soluzioni». A seguire: «Continuare a sostenere il #governo perché solo assumendosi responsabilità si possono cambiare le cose». Poi: «Bloccare ogni iniziativa volta ad aumentare le #tasse». E via così fino a: «Difendere e promuovere libertà e #merito. Sempre in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi in tutto il mondo (cit. Valerio Scanu)».

"Alta tensione al vertice". Federazione di centrodestra, Gelmini e Carfagna fanno muro: Forza Italia si spacca?

A corredo del messaggio, faccine, emoticon, tricolore, sfondo di foglie rosse che cadono e, ovvio, la musica dell'artista del cuore. «Gli italiani hanno bisogno di politici come Lei», ha commentato un tale. Un altro l'ha buttata sul meteo: «Incrociando le dita, speriamo che questo autunno non sia troppo freddo». Avvocato, esperta di giustizia, dalla parte delle donne (celebri i doni di pentole alle amiche a Natale), la senatrice bolognese dal fisico statuario e il caschetto mai scomposto, maneggia il mezzo social neanche fosse una millennial o una grillina avvezza a smanettare con il telefonino.

"La mafia? Io no, per fortuna". Bernini e Carfagna, lite senza precedenti sotto gli occhi di Berlusconi: Forza Italia esplode

Mentre i colleghi senatori sono ancora lì a mandarsi sms o veline su carta ingiallita, lei con una storia di musica e immagini «dice più di mille parole». Definirla senatrice -influencer, è sbagliato: Bernini non pubblicizza niente e non è interessata a entrare nella graduatoria dei più acchiappa -like, però ha capito che la nuova comunicazione serve e svecchia il genere casta. Certo, per il selfie al supermercato ha scelto "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" del suo concittadino Gianni Morandi, ma per altre stories ha optato per Elodie, Achille Lauro oil remix da discoteca di Bob Sinclair. Non mancano poi gli effetti speciali, i balletti, i filtri in movimento modello Tik tok e le scritte colorate tipo: "We are everywhere". E se qualcuno si scandalizza che la presidente dei senatori di Fi sia così pop, può sempre farsi un giro sui profili social di altri parlamentari. Decisamente più grigi.

"Se è così, in 50 via da Forza Italia". Drammatica fuga di notizie dal vertice: Berlusconi verso una slavina politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.