Lapo Eklann beccato così fuori dalla boutique Bulgari: il dettaglio che alimenta un clamoroso sospetto

Lapo Elkann è stato avvistato a Milano in compagnia della sua fidanzata Joana Lemos e ovviamente il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non ha perso l’occasione per paparazzarlo. La coppia è stata vista uscire da una boutique di Bulgari, forse scelta per comprare le fedi nuziali? È questa la voce che gira con forza in certi ambienti del gossip: Lapo e l’ex campionessa di rally si frequentano ormai dall’inizio del 2020, ovvero da poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid.

Si narra che l’affiatamento e il sentimento che legano Elkann alla Lemos siano molto forti e quindi le nozze non sarebbero poi una grande sorpresa, tanto più che già circolano da un po’ indiscrezioni che vanno in questa direzione. Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta già a gennaio 2021 aveva dato la notizia di un possibile matrimonio entro l’anno: adesso Signorini ci mette il carico con il servizio uscito sul suo settimanale, secondo cui la coppia sarebbe andata da Bulgari proprio per scegliere le fedi nuziali.

Non solo, perché emergono altri dettagli che fanno pensare che il matrimonio sia vicino: il rito civile si dovrebbe svolgere a Torino, quello religioso a Gerusalemme e la festa di nozze in Portogallo, dove i due in piena pandemia sono stati impegnati nella distribuzione di aiuti alimentari alla popolazione. “È l’unica donna al mondo capace di farmi diventare la versione migliore di me stesso”, aveva dichiarato Lapo su Joana a Domenica In.

