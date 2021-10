Silvio Berlusconi insultato dalle Olgettine fuori dal tribunale: "Schifo, vecchio, stia a casa a fare il nonno"

06 ottobre 2021 a

Le ex olgettine contro Silvio Berlusconi, il tutto fuori dalle porte dell'aula di Tribunale per il caso Ruby ter. Qui Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate di Arcore, non hanno lesinato accuse e insulti veri e propri al leader di Forza Italia. "Berlusconi non lo vedo più e non lo sento più, non mi interessa più la sua vita - ha detto la Sorcinelli ai cronisti - lui ha sempre cercato di risolvere solo i suoi interessi e io sono rimasta coinvolta in questa storia e ora penserò alla mia vita e a dimostrare la mia innocenza".

La Sorcinelli alla definizione di "cene eleganti", quelle che si tenevano nella villa San Martino, ha risposto con un "mi viene da ridere". Non ci è andata per il sottile neppure la Guerra, che ha contestato la decisione del Cavaliere di non presentarsi in aula: "Sono d'accordo col pm Siciliano, è vecchio ma poteva presentarsi". Berlusconi ha rinunciato a presenziare al processo dopo che i legali avevano chiesto per lui una perizia medico legale compresa di accertamenti psichiatrici.

Ma i giudizi senza pietà delle ex olgettine riguardano anche il futuro del Cav. In particolare dell'ipotesi che possa arrivare al Quirinale: "Per me deve stare a casa a fare il nonno", ha detto ribadendo di volersi riprendere la vita in mano, perché "non posso sentirmi dare della escort da anni". E infine: "Berlusconi mi ha rovinato la vita". Il forzista è accusato assieme ad altri 28 imputati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Ad oggi i giudici della settima penale hanno deciso di acquisire i verbali resi in fase di indagine nel 2015 da Giuseppe Spinelli, ragioniere di fiducia di Berlusconi e presunto "ufficiale pagatore" delle olgettine.

