Lilli Gruber ospite a Oggi è un altro giorno? Accolta in studio così, roba da Corea del Nord: che imbarazzo in Rai

Lilli Gruber è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, dove Serena Bortone l’ha accolta in grande stile. “È qui con noi una grande giornalista e una grande donna”, ha dichiarato la padrona di casa introducendo la sua ospite, che è entrata in studio sulle note di “Simply the best”: scelta musicale che ha fatto sorridere la Gruber, autrice di un gesto eloquente, come a dire “forse così è troppo”. Nemmeno Kim Jong-un in Corea del Nord...

Di sicuro però le avrà fatto piacere l’attestato di stima da parte della collega di Rai 1, con la quale ha poi parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata e del rapporto con il marito, che è a sua volta un giornalista. “Competizione tra noi? Lui è abituato a fare giornalismo di agenzia, quindi dietro le quinte - ha dichiarato la conduttrice di Otto e Mezzo - oggi i giornalisti si sentono molto protagonisti, ma bisogna capire che non siamo noi la notizia. A me all’inizio faceva molte battute e mi provocava visto che ero una giornalista televisiva, ma da lui ho imparato molto”.

“Non mi hai detto se è più bravo di te”, è intervenuta la Bortone, provocando la replica della Gruber: “No, credo che siamo uguali e tra noi non c’è mai stata competizione. Lui ha accettato di aver avuto accanto una donna più nota di lui, credo che questo sia stato uno dei segreti della nostra coppia”.

