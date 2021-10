Otto e mezzo, Mimmo Lucano gela Lilli Gruber: "No attenzione, non è così...", imbarazzo in studio

07 ottobre 2021 a

"Prima intervista televisiva, grazie per aver accettato il nostro invito": Lilli Gruber ha introdotto così Mimmo Lucano a Otto e Mezzo su La7. L'ex sindaco di Riace è tornato al centro del dibattito di recente dopo essere stato condannato in primo grado a 13 anni di carcere. La conduttrice ha subito fatto notare al suo ospite che i reati a lui contestati sono "molto gravi". All'ex primo cittadino, infatti, sono stati contestati ben 22 reati, tra cui varie forme di peculato e truffa aggravata.

"Era sindaco di Riace quando...", ha iniziato a parlare la Gruber. Ma Lucano l'ha fermata subito: "No attenzione", e ha sottolineato di non avere mai preso dei soldi per sé, ma la conduttrice ha insistito: "Però ha fatto dichiarazioni false, appalti falsi". "Non è questa la realtà, c'è una descrizione sbagliata che stravolge la realtà", ha risposto prontamente l'ospite in collegamento.

Quando la Gruber ha ricominciato a parlare, però, l'ex sindaco ha perso la pazienza: "Lei non mi fa parlare, già ho un livello di sofferenza molto alto". Poi ha spiegato il suo modello, quello che negli anni ha provato a fare come primo cittadino: "Riace era un luogo abbandonato, ho provato ad aiutare la mia terra con l'accoglienza, pensavo fosse un'opportunità per farla rinascere". "Pensa ci sia accanimento politico nei suoi confronti?", ha chiesto la conduttrice. Immediata la replica: "Non contro la mia persona, ma contro le idee che rappresento".

