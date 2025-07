Novak Djokovic? Sembrava uno zombie. Poi... la pillola "miracolosa"

Novak Djokovic vince... grazie a delle pillole "miracolose". Il fuoriclasse serbo ha avuto molta difficoltà a superare il primo turno di Wimbledon. Ma non era scontato visto le clamorose sconfitte di suoi illustri colleghi, come Alexander Zverev. Nole aveva iniziato il terzo set contro Alexandre Muller come uno zombie: sembrava più morto che vivo. Poi, la svolta. Al cambio di campo, si è accasciato sulla sedia. E ha chiesto il medical timeout. Il problema, infatti, era allo stomaco. Il medico è arrivato in soccorso del campione. E gli ha somministrato delle pillole, che poi lo stesso Djokovic ha definito "miracolose".

"Questo torneo ha sempre significato molto per me e per molti altri giocatori, è un sogno d'infanzia, quindi non do mai per scontato di scendere in campo – ha detto Djokovic dopo il match – Mi sono divertito, ovviamente un po' meno nel secondo set, ma sono passato dal sentirmi al meglio per un set e mezzo al peggio per circa 45 minuti, che sia stato un mal di stomaco, non so cosa. Ho sofferto, ma dopo le pillole miracolose del dottore le energie sono tornate e sono riuscito a concludere la partita in bellezza".