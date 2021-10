Charlene di Monaco, "condizioni drammatiche. Non c'è rimedio": operata ancora, tragiche indiscrezioni dal principato

11 ottobre 2021 a

Un dramma infinito, quello di Charlene Wittstock, la principessa di Monaco. Poche ore dopo quanto detto dal principe Alberto, che parlava del suo possibile e imminente ritorno nel principato, ecco che si scopre che Charlene è stata operata per la terza volta, un nuovo intervento chirurgico. E le sue condizioni sarebbero pessime. "Sta male, molto male", dicono fonti vicine alla famiglia. Insomma, notizie che stridono clamorosamente con quanto detto dal principe Alberto soltanto poco prima. Charlene resta in Sudafrica e, come detto, il suo quadro clinico sarebbe drammatico.

La principessa è stata nuovamente operata per le conseguenze di una gravissima infezione otorinolaringoiatrica alla quale sembra non si riesca a trovare una soluzione. Sempre fonti vicine a Palazzo Grimaldi spiegano che la principessa sarebbe molto dimagrita, inoltre sarebbe ovviamente molto provata per questi lunghi e drammatici mesi di malattia. La speranza è che questo terzo intervento chirurgico sia quello decisivo, ma questa è la speranza che al principato coltivano da lunghi mesi.

E ancora, sempre un funzionario di palazzo Grimaldi ha confermato che "la principessa Charlene è stata in ospedale per la sua ultima operazione. Ora è pronta per il suo ritorno a Monaco". Parole che cercano di suonare rassicuranti, ma che proprio non lo riescono ad essere. Da tanto, troppo tempo il ritorno di Charlene a Monaco viene dato per imminente. Ritorno sempre smentito dai fatti. Ora da questa ultima, drammatica operazione.

