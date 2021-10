Charlene di Monaco, "quattro ore in anestesia totale": il dramma e l'ultima conferma, le sue attuali condizioni

11 ottobre 2021 a

Tonerà a casa, nel principato. Salvo ulteriori complicazione. Come anticipato venerdì 8 ottobre dal Monaco Matin e poi confermato con un comunicato dalla Fondazione della Principessa, Charlene di Monaco è finita di nuovo sotto i ferri del chirurgo. "La principessa Charlene è stata sottoposta a una procedura finale in anestesia totale", ha dichiarato un portavoce lasciando però intendere che è stato l’ultimo intervento chirurgico prima del suo ritorno a casa. Almeno questa è la speranza, poiché sono ormai molti, troppi mesi in cui il suo ritorno a casa viene annunciato, salvo poi non concretizzarsi.

Insomma, nonostante le voci circolate con sempre maggiore insistenza nelle ultime settimane su una rottura tra Alberto e Charlene e sulla sua volontà di lei di non rimettere più piede nel Principato e di restare in Sudafrica, la principessa Charlene di Monaco dovrebbe ripartire diretta a Palazzo Grimaldi non appena sarà possibile.

Del resto, dopo l’operazione chirurgica di quattro ore in anestesia generale che Charlene ha dovuto affrontare lo scorso 13 agosto, è stato lo stesso Alberto, nel corso dell’intervista a Radio Monte Carlo, a rassicurare i sudditi sulle condizioni di salute della consorte. Alberto ha detto la la principessa stava meglio ma che poteva garantire - nonostante le enormi difficoltà vissute nell’ultimo periodo dalla consorte e dalla sua famiglia per le continue complicazione - che tornerà da lui e dai suoi figli "molto presto". Parole a cui però, ora, si fatica a credere.

