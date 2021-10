Sergio Mattarella "va fucilato alla schiena": il mostro creato da Beppe Grillo, il comico M5s ora che dice?

14 ottobre 2021 a

Dopo aver sequestrato una serie di chat Telegram, martedì la Digos di Vicenza ha indagato tredici persone, due delle quali per istigazione a delinquere e minacce al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi e a esponenti del mondo scientifico sostenitori dei provvedimenti contro il Covid. La Stampa ha pubblicato i dettagli di colui che sembra essere l’animatore di questo “network” informale veneto che, dalla propaganda no euro, era transitato a quella no vax estrema. "Mattarella va fucilato alla schiena", "Draghi, lo voglio morto". E ancora: "Questo periodo finirà in guerra civile, ed io sarò onorato di usare le armi", "Questo periodo finisce nel sangue", "Distruggere i sindacati", "Meglio morti combattendo, che schiavi", "Non esiste altra soluzione se non l’insurrezione armata, le forche in piazza e il sangue a fiumi". Una violenza brutale.

Lui è Fabio Castellucci, ingegnere di 61 anni di Creazzo. Secondo la Digos è l’uomo che ha aperto "Il coraggio del dubbio", il canale principale su cui sono state postate le frasi sopra riportate. Ma Castellucci non è nuovo a posizioni estreme di questo tipo. "Nel 2016 tentò di candidarsi alle elezioni europee del M5S, ma non ottenne i voti", scrive Jacopo Iacoboni. "Sebbene fosse uno dei più amati influencer locali tra gli utenti registrati del blog di Grillo, e sicuramente uno dei commentatori più assidui. L’iniziativa di cui va più fiero è la proposta, di cui fu primo firmatario, di 'Immediata uscita dall’eurozona per l’applicazione della moneta sovrana'".

E il blog ufficiale di Beppe Grillo pubblicava questa proposta di Castellucci in evidenza, "a un link nel forum col quale organizzava le liste civiche grilline, che ovviamente risulta ora cancellato, ma che chiunque può ritrovare con una facile ricerca, benché nel frattempo la lista di commenti di Castellucci sul blog di Grillo sia stata sistematicamente cancellata dal blog, allora gestito alla Casaleggio associati (oggi Grillo, come noto, ha una sua srl che gli cura il sito)".

"Si tratta di trascorsi politicamente rilevanti, persino più importanti della presenza, tra gli indagati a Vicenza, di un 'sotto-network' (su Instagram) fatto prevalentemente di insegnanti e operatori sanitari che appoggiavano le iniziative di protesta no vax vicine alle posizioni dell'ex parlamentare M5S Sara Cunial". Sempre sul blog di Grillo la proposta Castellucci fu postata l’8 ottobre 2012, proprio nella stagione in cui il comico iniziava lo Tsunami Tour. Insomma, il M5s deve il suo boom elettorale anche alle folli idee di questi personaggi.

