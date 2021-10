Stasera Italia, Roberto D'Agostino: "Gli assalti dei no green pass? Quella strategia della Digos: cosa c'è dietro"

14 ottobre 2021 a

Roberto D'Agostino, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 14 ottobre, lancia una "bomba" sugli assalti dei no green pass a Roma e sulla strategia adottata dalle forze dell'ordine. "Noi abbiamo tra le forze dell'ordine 40mila agenti non vaccinati, a Roma c'erano poliziotti non vaccinati che alla manifestazione picchiavano quelli di Forza nuova non vaccinati. E' una sorta di follia di massa, è demente tutto quanto sta accadendo", commenta il giornalista.

E ancora, aggiunge Roberto D'Agostino, "io posso accettare i cortei dei disoccupati ma qui siamo arrivati a un punto in cui si fanno cortei no vax e no green pass in cui si infiltrano forze eversive". Quindi ricorda le manifestazioni degli anni Settanta.

Ma attenzione, rivela alla fine del suo intervento D'Agostino, "a Roma c'erano 10mila persone in piazza del Popolo. L'intervento della Digos è stato questo: lasciamoli a briglia sciolta". Insomma, conclude il giornalista, l'intelligence ha adottato "una linea non interventista per far emergere il gruppo di estremisti".

